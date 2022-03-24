Зарплаты, увольнения, отпуск: в Украине заработали новые правила трудовых отношений

Сегодня, 24 марта, вступил в силу Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", адаптирующий трудовые отношения под реалии войны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Закон определяет новые правила трудовых отношений работников всех предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами.

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Что изменилось:

Рабочий день работников должен составлять не более 60 часов в неделю (в мирное время было 40 часов).

Для работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени – не более 50 часов.

С новыми работниками можно заключать срочные трудовые договоры на период действия военного положения или на период замещения временно отсутствующего работника.

Работников на период действия военного положения могут переводить на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без их согласия (за исключением перевода на работу в районы, где идут активные боевые действия), если она не противопоказана работнику по состоянию здоровья.

Работники могут уволиться по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения в связи с ведением боевых действий в районах, в которых находится предприятие. Исключение – принудительное привлечение к общественно полезным работам в условиях военного времени, а также если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Если предприятие ликвидируется в связи с уничтожением из-за боевых действий, работодатель может расторгнуть договор с работником, предупредив его не позднее 10 дней.

Допускается увольнять работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске, кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком.

Работодатель может приостановить выплату зарплаты работникам в случае невозможности ее выплаты из-за военных действий до момента возобновления возможности предприятия осуществлять основную деятельность.

Работнику могут не предоставить отпуск (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах, отнесенных к критической инфраструктуре.

В течение периода военного положения работодатель по просьбе работника может без ограничений предоставлять отпуск без сохранения зарплаты.

Можно приостанавливать действие трудового договора (если работодатель не может обеспечить работника работой или работник не может работать). При этом остановка действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений.

15 марта Кабинет министров объявил, что полностью переформатирует экономическую модель Украины.

С 23 марта бизнес может получать денежную компенсацию за трудоустройство временных переселенцев.

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Роман Брыль

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