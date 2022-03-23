Бизнес получит денежную компенсацию за трудоустройство временных переселенцев

Кабинет министров принял постановление о предоставлении работодателю компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц в результате боевых действий во время военного положения в Украине. Документ опубликован на правительственном портале.

Компенсация предоставляется в размере 6500 грн ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодателем уплачивается ЕСВ, на период военного положения и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения, указано в документе.

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Компенсация будет выплачиваться за трудоустройство одного внутренне перемещенного лица только один раз.

Длительность предоставления компенсации расходов не может превышать двух месяцев.

Для получения компенсации работодатель должен не ранее чем через пять календарных дней после трудоустройства лица подать соответствующее заявление.

Денежные средства должны поступить в течение 5 рабочих дней после принятия решения по результатам его рассмотрения.

15 марта в Украине снизили налоги на бизнес и отменили акциз на топливо.

22 марта Кабмин расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%", предоставив возможность получить кредит до 60 млн грн любому украинскому предприятию под 0% на время военного положения.

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Роман Брыль

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