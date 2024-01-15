ООН попросила у доноров $4,2 млрд на гуманитарную помощь украинцам
Организация Объединенных Наций в понедельник, 15 января, обратилась к донорам с просьбой выделить $4,2 млрд на поддержку пострадавших от войны украинских громад и украинских беженцев в течение 2024 года. Об этом сообщается на сайте Управления ООН по координации гуманитарных дел.
"Сотни тысяч детей живут в громадах у линии фронта – напуганные, травмированные и лишенные базовых потребностей. Уже один этот факт должен заставить нас сделать все возможное, чтобы увеличить гуманитарную помощь Украине", — сказал глава управления Мартин Гриффитс.
По его оценкам, более 14,6 млн человек, или 40% населения Украины, будут нуждаться в гуманитарной помощи в той или иной степени.
ООН не сможет поддержать их всех, ее запрос касается 8,5 млн человек в Украине ($3,1 млрд) и 2,3 млн беженцев в других странах ($1,1 млрд).
"Они исчезли из заголовков газет, но миллионы беженцев из Украины все еще нуждаются в срочной поддержке", — сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
ООН считает, что беженцев следует поддерживать до тех пор, пока ситуация не позволит им вернуться в Украину.
- Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал беженцев не бояться и возвращаться в Украину, "потому что украинцы сильнее вместе" и "пора быть вместе".
- Большинство украинцев (66%) считают, что общественность спокойно примет беженцев, которые позже вернутся из-за границы, однако около половины (36%) ожидают, что отношение к ним может быть как к "предателям".