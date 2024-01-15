ООН попросила у доноров $4,2 млрд на гуманитарную помощь украинцам

8,5 млн человек в Украине и 2,3 млн беженцев могут получить помощь от ООН в 2024 году

Война в Украине (Фото: EPA)

Организация Объединенных Наций в понедельник, 15 января, обратилась к донорам с просьбой выделить $4,2 млрд на поддержку пострадавших от войны украинских громад и украинских беженцев в течение 2024 года. Об этом сообщается на сайте Управления ООН по координации гуманитарных дел.

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"Сотни тысяч детей живут в громадах у линии фронта – напуганные, травмированные и лишенные базовых потребностей. Уже один этот факт должен заставить нас сделать все возможное, чтобы увеличить гуманитарную помощь Украине", — сказал глава управления Мартин Гриффитс.

По его оценкам, более 14,6 млн человек, или 40% населения Украины, будут нуждаться в гуманитарной помощи в той или иной степени.

ООН не сможет поддержать их всех, ее запрос касается 8,5 млн человек в Украине ($3,1 млрд) и 2,3 млн беженцев в других странах ($1,1 млрд).

"Они исчезли из заголовков газет, но миллионы беженцев из Украины все еще нуждаются в срочной поддержке", — сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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ООН считает, что беженцев следует поддерживать до тех пор, пока ситуация не позволит им вернуться в Украину.