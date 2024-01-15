ООН попросила у донорів $4,2 млрд на гуманітарну допомогу українцям

8,5 млн осіб в Україні та 2,3 млн біженців можуть отримати допомогу від ООН у 2024 році

Війна в Україні (Фото: EPA)

Організація Об’єднаних Націй у понеділок, 15 січня, звернулася до донорів із проханням виділити $4,2 млрд на підтримку українських громад, які постраждали від війни, та українських біженців протягом 2024 року. Про це повідомляється на сайті Управління ООН з координації гуманітарних справ.

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"Сотні тисяч дітей живуть у громадах біля лінії фронту – налякані, травмовані та позбавлені базових потреб. Вже один цей факт повинен змусити нас зробити все можливе, щоб збільшити гуманітарну допомогу Україні", – сказав голова управління Мартін Гріффітс.

За його оцінками, понад 14,6 млн осіб, або 40% населення України, потребуватимуть гуманітарної допомоги тою чи іншою мірою.

ООН не зможе підтримати їх усіх, її запит стосується 8,5 млн осіб в Україні ($3,1 млрд) і 2,3 млн біженців в інших країнах ($1,1 млрд).

"Вони зникли з заголовків газет, але мільйони біженців з України все ще потребують термінової підтримки", – сказав верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

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ООН вважає, що біженців потрібно підтримувати доти, доки ситуація не дозволить їм повернутися в Україну.