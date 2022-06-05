Орбан идет на экстренные меры в экономике: повышает налоги, сокращает субсидии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался своими полномочиями на период действия чрезвычайного положения и издал указы о введении дополнительных налогов для компаний, сокращении расходов госбюджета и сокращении субсидий на коммунальные услуги для населения. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Экстренные меры должны стабилизировать госбюджет, после того как ЕС заблокировал выплаты Венгрии миллиардов евро из европейских фондов из-за коррупционных рисков.

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Приостановка финансирования Евросоюзом напугала рынки, в результате чего курс форинта упал почти до рекордно низкого уровня по отношению к евро, подчеркивает агентство.

Согласно указам Орбана, расходы госбюджета будут сокращены на $6,1 млрд в 2022-2023 годах. Из них около $2,5 млрд – сокращение расходов госаппарата. Еще $2,5 млрд – сокращение программы госинвестиций. Также будут сокращены расходы на субсидии домохозяйствам на оплату коммунальных услуг.

Что касается корпоративного сектора, то для банков вводится дополнительный 10% сбор от чистой выручки в 2022 году и 8% в 2023 году.

Нефтяные компании, импортирующие российскую нефть, будут платить 25% налог на разницу в уровне цен между российской нефтью и нефтью марки Brent.

Телекоммуникационные и розничные компании будут платить прогрессивный налог от чистых продаж, который увеличивается до 7% для доходов телекоммуникационных компаний и до 4,1% для розничных продаж, если доход превышает $270 млн.

Авиакомпании должны платить сбор за отъезд на каждого пассажира в размере 10 евро для тех, кто летит в Европу, и около 30 евро для тех, кто путешествует дальше.

Финансовые операции и акцизы, а также некоторые другие более мелкие сборы в экономике также будут повышены или расширены, согласно указу Орбана.

24 мая Орбан объявил чрезвычайное положение в Венгрии из-за войны в Украине. 25 мая Орбан обязал крупные компании отдавать прибыль в бюджет.

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Роман Брыль

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