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Организатор крупнейшей финансовой пирамиды в мире умер в тюрьме

14.04.2021, 18:20
Организатор крупнейшей финансовой пирамиды в мире умер в тюрьме - Фото
Берни Мейдофф (фото: EPA)

Американский финансист Берни Мейдофф, отбывавший 150-летний срок, умер 14 апреля в тюрьме, сообщает Reuters.

По словам представителя Федерального бюро тюрем, смерть 82-летнего Мэдоффа в Федеральном медицинском центре в Батнере (Северная Каролина) была вызвана естественной причиной. Мэйдофф страдал от неизлечимой болезни почек и нескольких других заболеваний.

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В прошлом году Мэйдофф добивался "освобождения из сострадания" из тюрьмы, но судья, первоначально приговоривший его к тюремному заключению, отклонил эту просьбу.

Берни Мейдофф – организатор крупнейшей финансовой пирамиды в истории. Компания Мейдоффа с 1960-х годов привлекала деньги инвесторов. Схему раскрыли во время финансового кризиса 2008 года. Столкнувшись с разорением, Мэйдофф признался двум своим сыновьям, что его "прибыльная операция по управлению деньгами" на самом деле была "большой ложью". Они сообщили о его признании в правоохранительные органы, и на следующий день, 11 декабря 2008 года, он был арестован в своем пентхаусе на Манхэттене. Жертвами финансовой пирамиды стали 37 000 человек в 136 странах мира, которые вложили в компанию Мейдоффа $17,5 млрд. В марте 2009 года он признал себя виновным в мошенничестве.

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Юрий Тарасовский
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финансовая пирамида Берни Мейдофф
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