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13.05.2019, 10:56

Ощадбанк дал в кредит $22 млн фирмам бизнесменов в розыске

Ощадбанк дал в кредит $22 млн фирмам бизнесменов в розыске

Банк дал в кредит $22 млн фирмам, которые входят в состав Агроинвестгрупп

Ощадбанк выдал в кредит $22 млн для фирм, входящих в состав Агроинвестгруп Николая Кучеренко, который в месте с сыном Виталием скрываются от правоохранительных органов за пределами Украины. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда Киева.

Согласно документу, суд в рамках уголовного производства дал СБУ временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка.

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В частности доступ был предоставлен к договорам кредитной линии, заключенным между Ощадбанком и Ист Оилс Украина, а также ипотечным договорам, договорам залога, поручительства, которым данные кредиты были обеспечены; протоколам заседания кредитного комитета банка, решениям о согласовании и выдаче займов.

По данным следствия, за кредитные деньги с октября 2018 года по январь 2019-го должностные лица ряда компаний, входящих в состав Агроинвестгруп по указанию двух фактических владельцев вывозили зерновые из элеваторов Аграрного фонда на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для перепродажи по завышенным ценам.

Зерно продавалось через созданные ими компании, зарегистрированные на неподконтрольной для властей Украины территории Донецкой и Луганской областей. 

В СБУ отметили, что в результате этого финансировались террористические организации ДНР и ЛНР.

По информации следователей, владельцы Агроинвестгруп в своей противоправной деятельности, использовали подконтрольные им юридические лица, среди которых Ист Оилс Украина и Финагро.

Напомним, 2 февраля нацполиция начала расследование по факту хищения зерна у государственного Аграрного фонда должностными лицами Агроинвестгрупп. На элеваторах фонда, по данным следствия, хранилось более 22 000 тонн зерновых. Ущерб от действий сотрудников агрохолдинга оценивается в $100-120 млн. 

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13 феврале хозсуд Одесской области арестовал счета Агроинвестгрупп и Ист Оилс Украина по долгу перед ТАСкомбанком на $2 млн.

В марте полиция объявила в розыск владельца агрохолдинга Агроинвестгрупп Николая Кучеренко и его сына Виталия Кучеренко.

По данным профильного издания Латифундист, Агроинвестгрупп может находиться на грани банкротства.

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Теги: Виталий Кучеренко, Николай Кучеренко, агроинвестгруп
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