UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть — Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 08:31
Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть — Financial Times - Фото
Курс гривни падает

Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть, пишет Financial Times.

Издание считает, что экономика "уйдет в крутое пике", несмотря на договоренность об отсрочке международного долга на два года.

Из-за войны ежемесячные расходы Украины увеличились с $250 млн в феврале до $3,3 млрд в мае. Кабмин уже ввел резкое сокращение расходов на повседневные услуги для покрытия своих военных нужд. Кроме того, власти могут пойти на еще более решительные меры, говорится в статье.

Иностранный банкир, сотрудничающий с украинскими властями, рассказал, что западная помощь Киеву недостаточна и слишком медленна, при этом обязательства наоборот очень велики.

С момента вторжения Украина получила $12,7 млрд финансовой помощи из обещанных $38 млрд. Чистые резервы Украины сейчас составляют всего $12,9 млрд против $19 млрд в феврале.

Этого достаточно на два с половиной месяца, чтобы оплатить импорт необходимых продуктов: от сельскохозяйственных ресурсов до автомобильных запчастей и топлива.

Инвестиционный директор британской компании Abrdn Виктор Сабо считает, что возможности украинского правительства очень ограничены.

По его словам, Киев может оказаться в ситуации, когда даже не сможет погасить все социальные обязательства украинцев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война в украине военная экономика
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 