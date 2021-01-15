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Ослабление гривни и падение экономики. Как карантин повлиял на ожидания бизнеса

15.01.2021, 13:40
Ослабление гривни и падение экономики. Как карантин повлиял на ожидания бизнеса - Фото
Иллюстрация: freepik.com

Бизнес ухудшил оценку экономического роста и собственного развития на следующие 12 месяцев, при этом инфляционные и девальвационные ожидания выросли на фоне усиления карантинных мер. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, которое Национальный банк провел в IV квартале 2020 года.

Индекс деловых ожиданий предприятий составил 99,6%, ухудшившись после улучшения в третьем квартале, когда преобладали оптимистические настроения (100,8%).

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Как отметили в НБУ, снижение индекса произошло за счет ухудшения респондентами оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также финансово-экономического состояния собственных предприятий.

Ожидания бизнеса по макроэкономической ситуации

Предприятия ожидают, что объемы производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев будут и дальше сокращаться. Баланс ответов составил "минус" 24,4% против "минус" 16,1% в третьем квартале 2020 года. Инфляционные ожидания предприятий усилились: в четвертом квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,9% по сравнению с 7,0% в предыдущем квартале. Почти половина опрошенных предприятий считают, что инфляция будет ниже 7,5%. Впрочем, каждый пятый респондент прогнозирует инфляцию от 7,5% до 10,0%.

Усилилось влияние ослабления гривни на инфляцию: это отметили 71,9% респондентов против 69,4% в прошлом квартале.

Также усилились девальвационные ожидания бизнеса. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 29,68 грн/долл. (в предыдущем квартале – 28,99 грн/долл.). 44,5% предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 грн/долл. до 30,00 грн/долл.

Ожидания предприятий относительно собственного бизнеса

Оценка предприятий по изменению собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев несколько снизились, однако остаются оптимистичными: баланс ответов – 1,3% (в третьем квартале 2020 – 4,4%).

Самые высокие ожидания у предприятий добывающей промышленности (баланс ответов – 10,9%). Также улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Зато негативные ожидания имеют предприятия строительства, энерго- и водоснабжения, транспорта и связи.

Бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке.

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Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме транспорта и связи. Предприятия, которые привлекают иностранные инвестиции, прогнозируют увеличение их объемов: баланс ответов увеличился до 7.0% с 5,9% в третьем квартале.

Пятый квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников, хотя и несколько медленнее, чем раньше: общий баланс ответов составил "минус" 9,9% (в предыдущем квартале – "минус" 10,8%). Только 11,5% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала предусматривают 21,4% опрошенных компаний. Пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.

Одновременно продолжает расти число компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких – 62,6% (против 55,7% в предыдущем квартале).

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Юрий Тарасовский
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