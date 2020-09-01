Остатки на Едином казначейском счете за месяц упали на 13%
01.09.2020, 17:55
Фото: depositphotos.com
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 сентября 2020 года составили 45,6 млрд грн. Это на 6 млрд грн или на 13% меньше показателей начала августа, сообщает Государственная казначейская служба.
На 1 сентября 2019 года остатки средств на ЕКС составляли 61,8 млрд грн, на 1 сентября 2018 года – 27 млрд грн.
- Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле сократился на 31,7% - с 75,7 млрд грн (на 1 июля) - до 51,6 млрд грн (на 1 августа).
Единый казначейский счет - основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.
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