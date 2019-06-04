Остаток денег в украинской казне резко сократился

На едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июня 2019 года осталось 29,54 млрд грн, что на 20% меньше, чем месяцем ранее, и в 2,5 раза больше в годовом выражении (июнь к июню прошлого года). Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в текущем году был зафиксирован 1 марта 8,2 млрд грн, максимальный – 1 мая – 36,85 млрд грн.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы и другие обязательные платежи госбюджета.