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Остаток на Едином казначейском счете держится на рекордном уровне

Остаток на Едином казначейском счете держится на рекордном уровне
01.11.2019, 16:46

Остатки средств на Едином казначейском счете сократились, но остаются на рекордном уровне

На 1 ноября остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) находились на рекордном для этого периода уровне - 53,09 млрд грн, несмотря на то, что сократились за месяц на 8,6 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

На 1 ноября 2018 года на Едином казначейском счете находилось 14,6 млрд грн, на 1 ноября 2017 года - 48,56 млрд грн, на 1 ноября 2016 года - 15,87 млрд грн.

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября также были рекордными - 61,62 млрд грн.

Единый казначейский счет - основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты за своими расходами в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

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единый казначейский счет
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