От IT-ФОП до отставки Гончарука. Интервью Гетманцева – за минуту

LIGA.net встретилась с главой финансово-налогового комитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым почти сразу же после принятия скандального налогового законопроекта 1210.

Как новая рента на руду повлияет на олигархов? Как будут взимать налоги с Facebook? Что будет с IT-ФОПами? И сколько в месяц тратит семья главы парламентского комитета?

Об этом – в краткой версии интервью.

Полный текст читайте здесь: Рента для Коломойского, будущее Нефьодова, налог для Facebook. Интервью Даниила Гетманцева.

О ренте на руду и интересах Коломойского

Мы повысили ренту на железную руду с 8 до 11 или 12% в зависимости от цен на рынке. На марганцевую руду – с 5 до 6,25%. Но главную проблему мы еще не решили – речь о базе налогообложения. В Украине эффективная ставка налогообложения для железорудных добывающих компаний, то есть сколько реально они платят, при ставке 8% составляла 2%. Сейчас – где-то 3,7-3,75% (в первоначальной версии законопроекта 1210 Гетманцев предложил брать ренту не с сырой руды, а с обогащенной, то есть с конечного продукта. Для отдельных комбинатов это означало бы значительный рост платежей. - Ред.)

Но дело в том, что в Украине руда не такая качественная, как, например, в Австралии. Ее надо обогащать. Наша же задача – найти справедливое решение, а не просто поднять ставки, которые при высоких ценах в мире будут приемлемыми производителям, но при низких – им придется сокращать людей и закрывать свои ГОКи (горно-обогатительные комбинаты. – Ред.), потому что налоговая нагрузка добьет весь бизнес.

Я не знаю, каким образом Коломойский выигрывает от ренты на железную руду, его бизнес – марганцевая руда (неформальная группа Приват владеет половиной Криворожского железорудного комбината, вторая половина - у СКМ Рината Ахметова. В первоначальной версии документа рента для КЖРК практически не изменялась в то время как существенно росла для других комбинатов - Ахметова и Константина Жеваго. - Ред.).

1000 страниц правок в день голосования. Как депутаты принимали 1210

Второе чтение закона выпало на праздники, многие депутаты в это время отдыхали. Мы же вместе с депутатами, которые хотели заниматься законопроектом, работали непрерывно: каждый день, за исключением, наверное, только 1 и 7 января. Больше 2000 правок – каждая была проанализирована, оценена, проговорена. То, что кто-то пропустил это обсуждение из-за отдыха или других дел, и ему потом сложно было изучить весь объем изменений – не наши проблемы.

Как Facebook уклоняется от налогов в Украине

Если нерезидент ведет деятельность на территории Украины, он должен платить налоги здесь же. Facebook уклоняется. Относительно них у нас уже есть законопроект, там речь идет только об НДС на электронные услуги, а не налоге на прибыль.

Закон 1210 дает налоговой дополнительные возможности: теперь она может проверять не просто субъекта, а саму деятельность, которую нерезидент проводит на территории Украины. Налоговая может выставить нерезиденту налоговое уведомление, например, в офис в Лондоне.

С учетом международных соглашений о взаимной административной помощи в налоговых делах, мы считаем, что есть реальные возможности привлечь к ответственности такого рода нерезидентов. Если компания, котируется на бирже, для нее не нужны споры и обвинения в странах Восточной Европы об уклонении о налогообложении.

Объединение ЕСВ и НДФЛ

Идея по объединению трех платежей и уменьшению ставки находит поддержку. Главная идея – уменьшить давление на фонд оплаты труда. Это очень глубокий финансовый вопрос. Финансисты Минфина, которые на больших массивах чисел по результатам 2017-2019 годов должны просчитать риски этой модели. И предварительно должны рассчитать компенсаторы этого решения.

Насколько снижать? Мы за умеренную прогрессию, но я не готов сейчас называть ставки.

О налогах для ФОП и уклонении крупного бизнеса

Крупный бизнес должен платить нормальный налог, как все. И не использовать единый налог. А если мы говорим о ФОПах, то единственное изменение, которое мы сделали, это попросили их использовать электронный чек. Ни больше, ни меньше.

Если они уклоняются, потому что фискализация позволит "поймать" их лимит, значит, это не мелкий бизнес. Мы не трогаем мелкий бизнес, а, как показало решение в 1210 по увеличению лимита ФОПам, очень даже поддерживаем его. Фактически превращаем в средний.

Но я считаю, что до тех пор, пока мы не убрали схемы злоупотребления с единым налогом крупного бизнеса, мы не имеем права принимать такие популистские решения.

О проблеме IT-ФОПов

Понятия "единая IT-отрасль" не существует. Есть огромные компании, в которых тысячи сотрудников. Есть маленькие, где 10-15. А есть вообще индивидуалы. У всех абсолютно разные интересы и видение налогообложения. Поэтому я бы оставил все как есть. Дальше мы приходим к вопросу администрования со стороны налоговой: если вы как ФОП ведете деятельность с одним контрагентом и ваша деятельность является специфической – регулярной, повторяющейся, на риск вашего контрагента – то, наверное, по своей правовой природе это договор не гражданско-правовой, а трудовой.

О проблемах Таможни и успехах Налоговой

Главу Госналоговой службы Сергея Верланова в финкомитете заслушивали один раз, главу Таможни Максима Нефьодова – уже дважды. Действительно по Нефьодову ситуация хуже, хотя он выровнялся с показателями, если сравнивать поступления в долларе год к году.

Чего мы не видим на таможне, что мы видим в ГНС? На таможне те же самые очереди, объявления в интернете о завозе товара по какой-то стоимости за килограмм без внутреннего досмотра. Мало того, что этот бизнес работает, так он еще и общедоступен. Схемы по уклонению от налогообложения как работали, так и работают.

Это вопрос политической воли. Те несколько семей, которые осуществляют контрабандную деятельность совокупно с силовыми органами, общеизвестны. Тем более правоохранительным органам. Уверен, механизмы прекращения серого импорта просты и все находятся в руках у руководства таможни. Я убежден в том, что у контрабандистов очень доходный бизнес. Но никто с государством не будет вступать в активную конфронтацию.

В Налоговой более четко просматривается проактивная позиция. Плюс 2-3 млрд грн по НДС в зависимости от месяца при такой же налоговой базе, какая была в 2019-м – с момента, как Верланов вступил в должность. Это говорит только об одном: скрутки, которые исчислялись 3,5-4 млрд грн в месяц, уменьшились.

Об отставке Гончарука и зарплатах депутатов

Если я бы сейчас в Раде пришлось бы голосовать за или против отставки премьер-министра, я бы проголосовал так, как предложил бы президент. Но мне лично бы хотелось, чтобы уровень дискуссий в Кабмине и уровень подходов к вопросам в сфере экономики был выше.

Зарплата депутата, которую мы сейчас получаем, абсолютно обоснованная. Мы не собираемся ее поднимать. В месяц мы с семьей тратим порядка 20 000 грн. У нас соизмеримые доходы были всю жизнь.

Я считаю, что эффективный человек должен получать больше деньги. С этим никто не спорит. Но его эффективность должна быть проверена временем. А если люди пришли четыре месяца назад на работу и начислили себе премии за 4 месяца, это точно так же аморально, как и рассуждать о зарплате депутата.