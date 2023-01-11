От кризиса стоимости жизни до коллапса экосистемы: ВЭФ назвал 10 глобальных рисков

Кризис стоимости жизни является самым серьезным глобальным риском в течение следующих двух лет, пик которого придется на самое ближайшее время. Об этом говорится в "Отчете о глобальных рисках 2023" Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Всего ВЭФ отметил по 10 рисков, актуальных в ближайшие два года и в течение следующих десяти лет.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Большинство рисков связаны с экологией. Утрата биоразнообразия и коллапс экосистемы рассматривается как один из самых быстро ухудшающихся глобальных рисков в течение десятилетия.

Геополитический риск, или "геоэкономическая конфронтация", является третьим по степени угрозы риском в краткосрочной перспективе. Но к концу десятилетия геополитическая напряженность в мире будет уменьшаться, прогнозируют авторы отчета.

В рейтинге рисков появились и новые угрозы: широко распространенная киберпреступность и кибербезопасность, а также масштабная вынужденная миграция.

Рейтинг глобальных рисков составляется на основе ежегодного опроса 1200 представителей правительств, бизнеса и общественных организаций.

Пути преодоления актуальных глобальных рисков обсудят участники Всемирного экономического форума в Давосе уже на следующей неделе. Основным спикером будет канцлер Германии Олаф Шольц. Президент США Джо Байден в Давос не приедет.

2 января МВФ в прогнозе указал, что 2023 год будет еще тяжелее для мировой экономики, чем 2022-й.

10 января Всемирный банк снизил прогноз мирового ВВП на 2023-й и ожидает второй глобальной рецессии за 10 лет.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.