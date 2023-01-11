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От кризиса стоимости жизни до коллапса экосистемы: ВЭФ назвал 10 глобальных рисков

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 15:34
От кризиса стоимости жизни до коллапса экосистемы: ВЭФ назвал 10 глобальных рисков - Фото
Фото: ЕРА

Кризис стоимости жизни является самым серьезным глобальным риском в течение следующих двух лет, пик которого придется на самое ближайшее время. Об этом говорится в "Отчете о глобальных рисках 2023" Всемирного экономического форума (ВЭФ).  

Всего ВЭФ отметил по 10 рисков, актуальных в ближайшие два года и в течение следующих десяти лет.  

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Большинство рисков связаны с экологией. Утрата биоразнообразия и коллапс экосистемы рассматривается как один из самых быстро ухудшающихся глобальных рисков в течение десятилетия.  

Геополитический риск, или "геоэкономическая конфронтация", является третьим по степени угрозы риском в краткосрочной перспективе. Но к концу десятилетия геополитическая напряженность в мире будет уменьшаться, прогнозируют авторы отчета. 

В рейтинге рисков появились и новые угрозы: широко распространенная киберпреступность и кибербезопасность, а также масштабная вынужденная миграция. 

Рейтинг глобальных рисков составляется на основе ежегодного опроса 1200 представителей правительств, бизнеса и общественных организаций. 

Пути преодоления актуальных глобальных рисков обсудят участники Всемирного экономического форума в Давосе уже на следующей неделе. Основным спикером будет канцлер Германии Олаф Шольц. Президент США Джо Байден в Давос не приедет. 

От кризиса стоимости жизни до коллапса экосистемы: ВЭФ назвал 10 глобальных рисков

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Роман Бриль
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геополитика давос Всемирный экономический форум глобальные риски
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