Отказ от карантина оправдал себя. Экономика Швеции выросла больше, чем ожидалось

Экономика Швеции в третьем квартале 2020 года выросла больше, чем ожидалось. Таким образом, отказ страны от жесткого карантина оправдал себя. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные шведского статистического ведомства.

ВВП страны по итогам июля-сентября вырос на 4,9% по отношению ко второму кварталу, а не на 4,3%, как прогнозировалось. Причиной стало улучшение ситуации с коронавирусом в летние месяцы и рост потребительского спроса.

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Однако власти королевства уже предупредили, что четвертый квартал будет мрачным, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшается.

В начале лета госэпидемиолог Андерс Тегнелл, который стоит за шведской эпидмоделью при пандемии, признал, что "нужен был более жесткий карантин". Позднее он заявил, что шведская стратегия все же была правильной.

Местные исследования показывают, что около 80% шведов изменили свое поведение в результате рекомендаций. Они больше работают из дома и/или ограничивают социальные контакты, но не под страхом штрафов или санкций, а добровольно.

3 ноября сообщалось, что Швеция вводит новые ограничения после того, как количество ежедневных случаев коронавируса стало рекордным. Однако, как и в начале вспышки весной, страна не намерена вводить жесткий локдаун.

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Наталия Софиенко

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