Отмывание денег: ГБР расследует еще одно дело против Порошенко

Бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление, где обвинил Петра Порошенко в отмывании денег армии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Утром зарегистрировали в ГБР заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки. В течение нескольких недель ждем от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества", - написал он.

В свою очередь директор ГБР Роман Труба подтвердил факт подачи заявления. "Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного правонарушения бывшим президентом Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем его, будет принято законное решение", - цитирует Трубу Интерфакс-Украина.

По его словам, в данном заявлении речь идет о совершении определенных экономических преступлений, которые связаны с заводом Ленинградская кузня.

Ранее сообщалось, что САП начала расследовать правомерность действий экс-президента по делу о хищениях в энергетике.

21 мая ГБР начало досудебное рассмотрение факта возможной госизмены Порошенко. Речь идет о событиях 25 ноября 2018, когда украинские корабли были захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с экипажем при проходе через Керченский пролив.

Портнов вернулся в Украину 19 мая и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко.