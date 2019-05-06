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06.05.2019, 09:57

Соотношение госдолга к ВВП Украины упало ниже 60%

Соотношение госдолга к ВВП Украины упало ниже 60%

По данным НБУ, государственный и гарантированный государством долг с начала года уменьшился до 2,15 трлн грн

За первый квартал 2019 года соотношение государственного долга Украины к ВВП сократилось до 59%, говорится в Инфляционном отчете Национального банка.

В НБУ напомнили, что в начале года правительство активно привлекало долговые ресурсы. "Это, во-первых, связано с плотным графиком погашения долга, а во-вторых, с потребностью в финансировании дефицита, учитывая незначительные поступления от приватизации. Средства привлекались как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В частности, получены средства от доразмещения ОВГЗ и заем под гарантии Всемирного банка", - говорится в документе.

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Ключевым источником финансирования дефицита остались заимствования на внутреннем рынке - как в национальной, так и в иностранной валюте. Львиную их долю составляли краткосрочные бумаги. Хотя объемы погашения обязательств были значительными, привлечения существенно их превысили, отметили в НБУ.

"Несмотря на такие привлечения, государственный и гарантированный государством долг в целом уменьшился на 1% с начала года - до 2,15 трлн грн по состоянию на конец марта 2019 года. Это обусловлено выплатами по гарантированному долгу, в частности перед МВФ. Дополнительным фактором было незначительное укрепление гривни", - заключили в Нацбанке.

По данным Минфина, в 2018 году совокупный госдолг и гарантированный государством долг сократился к ВВП почти до 62,7%. За год этот показатель уменьшился более чем на 9% (с 71,8% в 2017 году).

Согласно информации министерства, на 31 декабря 2018-года, государственный и гарантированный государством долг Украины был на уровне 2,17 трлн грн.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, в 2019 году Украина должна выплатить по долгам 418 млрд грн.

В конце января 2019 года Минфин утвердил программу управления госдолгом на текущий год.

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Теги: госдолг украины, инфляционный отчет нбу
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