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27.12.2018, 14:25

ОТП Капитал купил пенсионный фонд

ОТП Капитал купил пенсионный фонд

Пенсионный фонд ФриФлайт вошел в структуру ОТП Капитал

Компания ОТП Капитал стала единоличным основателем негосударственного пенсионного фонда ФриФлайт вместо Научно-производственного предприятия Укрпроминвест, пишет FinClub.

В ОТП Капитал отметили, что участниками фонда являются 191 человек, а активы фонда составляют 736 тыс. грн. Фонд был основан в 2007 году для негосударственного пенсионного обеспечения участников, независимо от места и характера их работы.

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"Сейчас это небольшой фонд, но у нас на него большие планы. Мы планируем переориентировать фонд исключительно на валютные активы", - отметил руководитель департамента маркетинга и продаж компании по управлению активами ОТП Капитал Виталий Дышловой.

Компания ОТП Капитал управляет активами пенсионного фонда ФриФлайт с августа 2017 года, но не полностью определяла его инвестиционную стратегию. Стратегия устанавливалась ​​советом пенсионного фонда, избранным предыдущим основателем. С изменением основателя и формированием нового совета фонда, ОТП Капитал полностью контролирует этот негосударственный пенсионный фонд и отвечает за его работу.

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Теги: ОТП Капитал
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