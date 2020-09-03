Отравление Навального "Новичком": рубль отреагировал падением
03.09.2020, 08:40
Навальный ЕРА
Курс рубля упал к доллару и евро после заявления правительства Германии об отравлении Алексея Навального веществом из группы "Новичок", сообщается на сайте Московской биржи.
Курс доллара за прошлый вечер вырос на 2 рубля и достиг отметки в 75,4 рублей. Курс евро вырос на 1,5 рублей до 89,3 рублей.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ.
- 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию. В Германии ему был предоставлен статус "гостя канцлера", что позволило обеспечить ему усиленную охрану.
- 24 августа немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы.
- 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навального отравили ядом из группы "Новичок".
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала нападение на Навального "подлым и трусливым поступком". От имени Евросоюза отравление Навального осудил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
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