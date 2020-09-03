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Отравление Навального "Новичком": рубль отреагировал падением

03.09.2020, 08:40
Отравление Навального
Навальный ЕРА

Курс рубля упал к доллару и евро после заявления правительства Германии об отравлении Алексея Навального веществом из группы "Новичок", сообщается на сайте Московской биржи.

Курс доллара за прошлый вечер вырос на 2 рубля и достиг отметки в 75,4 рублей. Курс евро вырос на 1,5 рублей до 89,3 рублей.

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Сергей Чигирь
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