Отравление Навального "Новичком": рубль отреагировал падением

Курс рубля упал к доллару и евро после заявления правительства Германии об отравлении Алексея Навального веществом из группы "Новичок", сообщается на сайте Московской биржи.

Курс доллара за прошлый вечер вырос на 2 рубля и достиг отметки в 75,4 рублей. Курс евро вырос на 1,5 рублей до 89,3 рублей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.