Отток капитала из России вырос в 1,6 раза

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2019 года увеличился в 1,6 раза, до $28 млрд по сравнению с $17,4 млрд оттока за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Банка России.

Как отмечают в ЦБ, такая динамика оттока сложилась преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов.

Ранее ЦБ России сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в I полугодии составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $65 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $50 млрд.

В июне в Счетной палате РФ заявили, что арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для экономики, повлекшим удвоение оттока капитала из РФ.