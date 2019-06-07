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07.06.2019, 09:04

Дело Калви. Отток капитала из России удвоился

Дело Калви. Отток капитала из России удвоился

В Счетной палате России заявляют, что дело основателя фонда Baring Vostok значительно повысило риски для инвестиций в экономику РФ

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви - это шок для экономики, повлекший удвоение оттока капитала из РФ. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает ТАСС.

"Безусловно, это [арест Калви] шок для экономики. С начала этого года отток капитала удвоился, и сейчас достиг уровня более $40 млрд", - сказал Кудрин, выступая на сессии ПМЭФ.

По мнению главы Счетной палаты, дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви значительно повысило риски для инвестиций в экономику РФ, и это не изменится быстро даже в случае освобождения предпринимателя из-под ареста. Такое мнение Кудрин высказал в интервью телеканалу РБК.

Он считает, что арест предпринимателей не должен производиться до суда в случаях, подобных разбирательству по делу Baring Vostok.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка Восточный. Также Басманный суд Москвы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.

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Теги: Алексей Кудрин, baring vostok, майкл калви
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