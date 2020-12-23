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Падение промпроизводства в ноябре замедлилось

23.12.2020, 18:05
Падение промпроизводства в ноябре замедлилось - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Промышленное производство в ноябре 2020 года сократилось на 0,3% по сравнению с ноябрем 2019 года, однако выросло на 1,1% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Снижение промпроизводства в ноябре в годовом измерении замедлилось до 0,1% с 3,9% по итогам октября, тогда как по сравнению с ноябрем 2020 года рост составил 1,5%.

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В целом по итогам 11 месяцев 2020 года падение промпроизводства к аналогичному периоду 2019 года замедлилось до 6,2% с 6,8% по итогам октября. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,8%, перерабатывающей промышленности – 7,8%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 3,1%.

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Наталия Софиенко
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промпроизводство Госстат

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