Падение ракеты на территорию Польши отразилось на азиатском и российском рынках

Сегодня, 16 ноября, акции на азиатских рынках упали, а доллар вырос после падение ракеты на территорию Польши, пишет Reuters. Также событие отразилось и на Мосбирже.

Беспокойство по поводу потенциального усиления геополитической напряженности вызвало падение на 1% индекса акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI, информирует агентство.

Австралийские акции упали на 0,4%, а японский фондовый индекс Nikkei снизился на 0,1%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,1%, а китайский CSI 300 упал на 0,4%.

В начале торгов фьючерсы на общеевропейский фондовый индекс Euro Stoxx 50 потеряли 0,9%, фьючерсы на немецкий индекс DAX снизились на 1%, а фьючерсы на FTSE упали на 0,5%.

Кроме того, индекс Мосбиржи резко упал на фоне сообщений о взрыве ракет в Польше. Распродажа на российском рынке началась после того, как Польша сообщила о падении ракет на ее территории. Упали акции: Сбербанка — на 4,81%, Газпрома — на 4,29%, ЛУКОЙЛа — на 3,34%, НОВАТЕКа — на 4,36%, акции Яндекса — на 5,69%.

Однако российские акции перешли к росту после того, как агентство Reuters со ссылкой на свои источники передало, что президент США Джо Байден сообщил партнерам НАТО и G7, что вчерашний взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО.

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Наталія Софієнко

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