Падение во всех базовых отраслях. Госстат показал статистику за 2022 год

Государственная служба статистики показала динамику падения базовых отраслей украинской экономики за военный 2022 год. Наибольший спад зафиксирован в строительстве — на 65,1% по сравнению с 2021 годом, в том числе в жилом строительстве — на 62,4%.

Промышленное производство упало на 36,9%. В том числе добывающая промышленность — на 37,9%, перерабатывающая — на 41,2%, производство и распределение электроэнергии, газа, тепла на 30,7%.

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Розничная торговля сократилась на 21,4%. Грузооборот упал на 42,7%, пассажирооборот – на 50,4%.

"Цифры падения в базовых отраслях дают большее понимание масштаба и динамики потерь в экономической активности, вызванных агрессией РФ", — прокомментировал глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

По его словам, среди отраслей промышленности наибольшие потери зафиксировали ориентированные на экспорт отрасли, в т.ч. с концентрацией промышленных активов в зоне боевых действий.

Так добыча железной руды упала на 61,7%, производство кокса — на 58,2%, металлургическое производство — на 66,5%, химическое производство — на 62%.

Производство строительных материалов упало на 65,4%.

Меньше пострадали отрасли, ориентированные на внутренний рынок, прежде всего в части производства товаров первой необходимости — пищевая, легкая промышленности, фармпроизводство, некоторые виды машиностроения.

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Роман Бриль

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