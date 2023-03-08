Падение экономики Украины замедлилось до 26% в феврале — Минэкономики
Падение ВВП Украины в феврале 2023 года составило 26% в годовом исчислении, согласно оперативной оценке министерства экономики. В январе падение ВВП было составило 32%, сообщает пресс-служба министерства.
"В целом экономический фронт держится – экономика продолжает функционировать, адаптироваться, восстанавливаться", — прокомментировала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
Министр отметила улучшение ситуации во многих отраслях экономики.
В феврале по сравнению с январем текущего года несколько улучшилась ситуация в промышленности благодаря снижению дефицита электроэнергии. В прошлом месяце ракетных ударов по объектам электроэнергетики было меньше, чем в январе, а их негативное влияние нивелировалось большей адаптивностью производителей.
В транспортной сфере постепенно возобновляется активность по всем ключевым видам транспорта, кроме авиаперевозок, прекращенных из-за военных действий.
Несколько улучшилась ситуация в животноводстве, в частности в регионах, которые относительно меньше пострадали от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий.
Наблюдается постепенное улучшение ситуации в строительстве. Это произошло благодаря активизации строительных работ на деоккупированных территориях.
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