UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Падение экономики Украины замедлилось до 26% в феврале — Минэкономики

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 14:12
Падение экономики Украины замедлилось до 26% в феврале — Минэкономики - Фото
Фото: depositphotos.com

Падение ВВП Украины в феврале 2023 года составило 26% в годовом исчислении, согласно оперативной оценке министерства экономики. В январе падение ВВП было составило 32%, сообщает пресс-служба министерства.   

"В целом экономический фронт держится – экономика продолжает функционировать, адаптироваться, восстанавливаться", — прокомментировала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном 

Министр отметила улучшение ситуации во многих отраслях экономики. 

В феврале по сравнению с январем текущего года несколько улучшилась ситуация в промышленности благодаря снижению дефицита электроэнергии. В прошлом месяце ракетных ударов по объектам электроэнергетики было меньше, чем в январе, а их негативное влияние нивелировалось большей адаптивностью производителей. 

В транспортной сфере постепенно возобновляется активность по всем ключевым видам транспорта, кроме авиаперевозок, прекращенных из-за военных действий.  

Несколько улучшилась ситуация в животноводстве, в частности в регионах, которые относительно меньше пострадали от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий. 

Наблюдается постепенное улучшение ситуации в строительстве. Это произошло благодаря активизации строительных работ на деоккупированных территориях.  

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 
Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экономика Украины минэкономики ввп украины падение ВВП
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 