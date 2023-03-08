Падение экономики Украины замедлилось до 26% в феврале — Минэкономики

Падение ВВП Украины в феврале 2023 года составило 26% в годовом исчислении, согласно оперативной оценке министерства экономики. В январе падение ВВП было составило 32%, сообщает пресс-служба министерства.

"В целом экономический фронт держится – экономика продолжает функционировать, адаптироваться, восстанавливаться", — прокомментировала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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Министр отметила улучшение ситуации во многих отраслях экономики.

В феврале по сравнению с январем текущего года несколько улучшилась ситуация в промышленности благодаря снижению дефицита электроэнергии. В прошлом месяце ракетных ударов по объектам электроэнергетики было меньше, чем в январе, а их негативное влияние нивелировалось большей адаптивностью производителей.

В транспортной сфере постепенно возобновляется активность по всем ключевым видам транспорта, кроме авиаперевозок, прекращенных из-за военных действий.

Несколько улучшилась ситуация в животноводстве, в частности в регионах, которые относительно меньше пострадали от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий.

Наблюдается постепенное улучшение ситуации в строительстве. Это произошло благодаря активизации строительных работ на деоккупированных территориях.

10 января 2023 года Всемирный банк снизил прогноз мирового ВВП на 2023 год и прогнозирует вторую глобальную рецессию за 10 лет.

26 января Нацбанк улучшил оценку падения ВВП за прошлый год и ухудшил прогноз на 2023 год.

16 февраля ЕБРР ухудшил экономический прогноз для Украины: рост ВВП будет минимальным.

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Роман Бриль

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