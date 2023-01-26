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Нацбанк улучшил оценку падения ВВП за прошлый год и ухудшил прогноз на 2023 год

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 15:40
Нацбанк улучшил оценку падения ВВП за прошлый год и ухудшил прогноз на 2023 год - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк улучшил оценку падения реального ВВП до 30,3% за 2022 год. Оценка пересмотрена благодаря лучшим результатам третьего квартала, а также быстрой адаптации части бизнеса и населения к новым условиям, сообщает пресс-служба НБУ.   

В результате энергетического террора со стороны России падение ВВП Украины в четвертом квартале 2022 года достигло 35% в годовом исчислении. 

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Национальный банк ожидает незначительного роста реального ВВП в 2023 году на 0,3%.

Ухудшение прогноза по сравнению с октябрьскими оценками обусловлено прежде всего последствиями энергетического террора, а также пересмотром основного предположения относительно продолжительности сохранения рисков безопасности.  

В прогнозе предполагается, что в течение 2023 года удастся избежать значительных дополнительных разрушений энергетической инфраструктуры, а бизнес и власти будут принимать эффективные меры для нивелирования последствий уже разрушенных мощностей. 

Росту экономики в 2024–2025 годах будут способствовать снижение рисков безопасности вместе с возобновлением полноценной работы портов, увеличением урожаев, постепенным восстановлением производственных мощностей, налаживанием логистики и оживлением внутреннего спроса, в том числе благодаря возвращению вынужденных мигрантов, а также мягкая фискальная политика.  

Благодаря всем этим факторам в 2024 году реальный ВВП Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%, прогнозирует НБУ.  

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Роман Бриль
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