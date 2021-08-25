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Палата представителей поддержала план Байдена на $3,5 трлн

25.08.2021, 12:39
Палата представителей поддержала план Байдена на $3,5 трлн - Фото
Джо Байден (Скриншот видео Белого дома)

Пакет бюджетных предложений в размере $3,5 трлн одобрили в Палате представителей Конгресса США. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Проект предусматривает продление ряда принятых нововведений, в том числе субсидий на медицинские страховки и ежемесячных выплат на детей.

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К примеру, власти планируют расширить страховку Medicare, включив в нее стоматологическую и офтальмологическую помощь.

Кроме того, план предусматривает расширение системы бесплатного образования — к нему добавят два года детского сада и два года общественного колледжа, а также ряд других мер социальной поддержки и инициатив по борьбе с изменением климата.

Теперь этот план должен рассмотреть сенат США.

Реализация обсуждаемой инициативы запланирована на следующий финансовый год, который начнется 1 октября. В сентябре палата представителей США также должна рассмотреть предложенный президентом Джо Байденом инфраструктурный план на сумму $1 трлн.

  • 4 августа в Oxford Economics подсчитали, что сбережения жителей США увеличились на $3,7 трлн за коронавирусный 2020 год.   

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Наталия Софиенко
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США джо байден экономика США
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