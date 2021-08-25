Палата представителей поддержала план Байдена на $3,5 трлн

Пакет бюджетных предложений в размере $3,5 трлн одобрили в Палате представителей Конгресса США. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Проект предусматривает продление ряда принятых нововведений, в том числе субсидий на медицинские страховки и ежемесячных выплат на детей.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

К примеру, власти планируют расширить страховку Medicare, включив в нее стоматологическую и офтальмологическую помощь.

Кроме того, план предусматривает расширение системы бесплатного образования — к нему добавят два года детского сада и два года общественного колледжа, а также ряд других мер социальной поддержки и инициатив по борьбе с изменением климата.

Теперь этот план должен рассмотреть сенат США.

Реализация обсуждаемой инициативы запланирована на следующий финансовый год, который начнется 1 октября. В сентябре палата представителей США также должна рассмотреть предложенный президентом Джо Байденом инфраструктурный план на сумму $1 трлн.

11 марта 2021 года Президент США Джо Байден подписал закон о стимулировании роста экономики на $1,9 триллиона. Большинство американцев получат по $1400 помощи.

4 августа в Oxford Economics подсчитали, что сбережения жителей США увеличились на $3,7 трлн за коронавирусный 2020 год.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.