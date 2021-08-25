Палата представителей поддержала план Байдена на $3,5 трлн
Пакет бюджетных предложений в размере $3,5 трлн одобрили в Палате представителей Конгресса США. Об этом сообщила The Wall Street Journal.
Проект предусматривает продление ряда принятых нововведений, в том числе субсидий на медицинские страховки и ежемесячных выплат на детей.
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К примеру, власти планируют расширить страховку Medicare, включив в нее стоматологическую и офтальмологическую помощь.
Кроме того, план предусматривает расширение системы бесплатного образования — к нему добавят два года детского сада и два года общественного колледжа, а также ряд других мер социальной поддержки и инициатив по борьбе с изменением климата.
Теперь этот план должен рассмотреть сенат США.
Реализация обсуждаемой инициативы запланирована на следующий финансовый год, который начнется 1 октября. В сентябре палата представителей США также должна рассмотреть предложенный президентом Джо Байденом инфраструктурный план на сумму $1 трлн.
- 11 марта 2021 года Президент США Джо Байден подписал закон о стимулировании роста экономики на $1,9 триллиона. Большинство американцев получат по $1400 помощи.
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