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Палата представителей США одобрила выделение $13,6 млрд Украине: на что пойдут деньги

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 06:14
Палата представителей США одобрила выделение $13,6 млрд Украине: на что пойдут деньги - Фото
Иллюстративное фото: ЭРА

Палата представителей США приняла законопроект о выделении в $1,5 трлн на работу федерального правительства. В этой сумме заложено и $13,6 млрд экстренной помощи для Украины, сообщает NYT.

Приблизительно половина ($6,8 млрд) всех средств для Украины пойдет на гуманитарную и экономическую помощь. В частности – $2,65 млрд на продовольственную и медицинскую помощь. Другая половина – в поддержку обороноспособности Украины. Также, эти средства пойдут на покрытие расходов американских военных, пребывающих в странах Балтии, Центральной и Восточной Европе, пишет издание.

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Первоначально общая запланированная сумма пособия составляла $6,4 млрд, добавили в NYT. Теперь законопроект направят в Верхнюю палату Конгресса (Сенат), пишет WSJ.

"Смелый, свободолюбивый народ Украины и наши союзники в регионе получат срочно необходимые инвестиции для борьбы с Владимиром Путиным и незаконным и безнравственным вторжением россиян", – говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатора Чака Шумера (демократы).

Александр Мясищев
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