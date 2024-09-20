Папа римский призвал кардиналов сократить расходы, чтобы свести дефицит бюджета к нулю
Папа Франциск обратился к Коллегии кардиналов, поделившись видением экономической реформы, которая требует избегать ненужных расходов. Письмо понтифика опубликовано на сайте Ватикана.
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По словам главы Католической церкви, нужны "дополнительные усилия со стороны всех", чтобы "нулевой дефицит" бюджета "не был только теоретической целью, а действительно достижимой".
Папа отметил, что каждой институции нужно "искать внешние ресурсы для своей миссии, показывая пример прозрачного и ответственного управления на служении церкви".
Если речь идет о сокращении расходов, то нужно дать конкретный пример, подчеркнул понтифик.
Как пишет Bloomberg, реформа финансовой системы Ватикана стала для папы Франциска приоритетом после десятилетий скандалов – от принадлежащего Ватикану банкротства банка Banco Ambrosiano в 1982 году до мошеннической покупки здания в престижном районе Лондона Челси.
Папа в последние годы настаивал на переменах, чтобы централизовать финансовые инвестиции Ватикана, разбросанные по многим учреждениям. Некоторые наблюдатели считают его шаги радикальными.
В частности, все органы, министерства и организации Ватикана обязаны передать свои финансовые активы и остатки средств в Администрацию имущества Апостольского Престола, которая действует в настоящее время как главный финансовый институт Католической церкви.