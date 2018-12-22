Пенсионный фонд нарастил собственные поступления на 40 млрд грн

За 11 месяцев поступления Единого социального взноса составили 309,3 млрд грн, из которых 180,7 млн грн - собственные средства Пенсионного фонда. Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает корреспондент LIGA.net.

По словам, министра, объем собственных поступлений Пенсионного фонда вырос на 39,6 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Рева также отметил, что с 1 января минимальная пенсия вырастет на 172 грн - до 1669 грн. "Повышение коснется людей в возрасте более 65 лет и с трудовым стажем более 35 лет", - уточнил министр.

Напомним, ЕСВ уплачивается с окладов всех работников, которые оформлены официально. Платит ЕСВ работодатель, начисляя его сумму на фонд оплаты труда своего работника. Ставка ЕСВ в Украине составляет 22%. Ранее в Пенсионном фонде заявляли, что в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.



