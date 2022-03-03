Пенсию и денежные выплаты можно получить в Укрпочте: как это сделать
Несмотря на войну в Украине, отделения Укрпочты работают в обычном режиме. Об этом пишет пресс-служба Укрпочты.
Отмечается, если вы получали пенсии и субсидии через Укрпочту и не выезжали — ожидайте выплату дома, также ее можно забрать в почтовом отделении согласно обычному графику выплат.
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"В зависимости от состояния боевых действий могут быть перенесены даты выплат, о чем мы будем держать вас в курсе, но выплаты обязательно будут", – отметили в Укрпочте.
Если вы уехали с места фактического проживания, вы можете получить свои выплаты следующим образом:
1. Позвоните по телефону:
• или в Контакт-центр Укрпочты по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 – раздел Пенсии, социальные выплаты и субсидии (все звонки бесплатны);
• или в Пенсионный фонд Украины по телефонам, размещенным по ссылке или передайте информацию через электронный кабинет.
2. Сообщите о необходимости получения пенсии, пособия по другому адресу и передайте следующую информацию:
• фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;
• адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022;
• паспортные данные (серия и номер паспорта);
• номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;
• способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)
• новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания;
Если вы получаете пенсию или пособие почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в смс-сообщении. Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.
Если вы пока не определились с местом получения выплаты и хотите ее получить на любом автоматизированном отделении Укрпочты, к которому будет доступ, сообщите об этом оператору.
Если вы получали пенсии и субсидии через банковские учреждения и не имеете сейчас возможности снять с карты наличные, вы можете воспользоваться следующими сервисами Укрпочты:
• перечисление средств с карты для получения наличных в отделении Укрпочты или с доставкой по адресу проживания с помощью услуги С карты на дом.
• снятие средств через POS-терминалы в отделениях Укрпочты.
- 3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на войну, Украина не отказалась от индексации пенсий с 1 марта.
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