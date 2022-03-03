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Пенсию и денежные выплаты можно получить в Укрпочте: как это сделать

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 13:37
Пенсию и денежные выплаты можно получить в Укрпочте: как это сделать - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Несмотря на войну в Украине, отделения Укрпочты работают в обычном режиме. Об этом пишет пресс-служба Укрпочты.

Отмечается, если вы получали пенсии и субсидии через Укрпочту и не выезжали — ожидайте выплату дома, также ее можно забрать в почтовом отделении согласно обычному графику выплат.

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"В зависимости от состояния боевых действий могут быть перенесены даты выплат, о чем мы будем держать вас в курсе, но выплаты обязательно будут", – отметили в Укрпочте.

Если вы уехали с места фактического проживания, вы можете получить свои выплаты следующим образом:

1. Позвоните по телефону:
• или в Контакт-центр Укрпочты по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 – раздел Пенсии, социальные выплаты и субсидии (все звонки бесплатны);
• или в Пенсионный фонд Украины по телефонам, размещенным по ссылке или передайте информацию через электронный кабинет.

2. Сообщите о необходимости получения пенсии, пособия по другому адресу и передайте следующую информацию:
• фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;
• адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022;
• паспортные данные (серия и номер паспорта);
• номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;
• способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)
• новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания;

Если вы получаете пенсию или пособие почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в смс-сообщении. Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.

Если вы пока не определились с местом получения выплаты и хотите ее получить на любом автоматизированном отделении Укрпочты, к которому будет доступ, сообщите об этом оператору.

Если вы получали пенсии и субсидии через банковские учреждения и не имеете сейчас возможности снять с карты наличные, вы можете воспользоваться следующими сервисами Укрпочты:
• перечисление средств с карты для получения наличных в отделении Укрпочты или с доставкой по адресу проживания с помощью услуги С карты на дом.
• снятие средств через POS-терминалы в отделениях Укрпочты.

Наталия Софиенко
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Укрпочта выплата пенсий
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