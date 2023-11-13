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Переизбранию Байдена мешают проблемы в экономике, он не проходит тест Рейгана – FT

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 13:25
Переизбранию Байдена мешают проблемы в экономике, он не проходит тест Рейгана – FT - Фото
Джо Байден. Фото: Белый дом

Лишь 14% американских избирателей считают, что сейчас они в лучшем финансовом положении, чем когда Джо Байден стал президентом США. Financial Times пишет, что это грозит ему переизбранием.

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В 1980 году во время дебатов с Джимми Картером республиканец Рональд Рейган обратился к телезрителям с вопросом, ставшим в США традиционным: "Спросите себя – живется ли вам сейчас лучше, чем четыре года назад?"

В 2019 году похожий опрос показал, что только для 35% избирателей президентство Дональда Трампа привело к улучшению финансового положения, и в следующем году он проиграл выборы.

У Байдена цифры еще хуже.

Опрос, проведенный для Financial Times и Школы бизнеса Росса Мичиганского университета, показал, что почти 70% избирателей считают экономическую политику Байдена либо навредившей экономике США, либо не оказавшей никакого влияния. Почти половина из них сказали, что политика президента США "очень помешала экономике". И только 26% сказали, что его политика помогла.

Отвечая на вопрос о самом большом источнике финансового стресса, 82% респондентов назвали повышение цен. Три четверти респондентов заявили, что рост цен представляет наибольшую угрозу для экономики США в ближайшие шесть месяцев.

"Все группы — демократы, республиканцы и независимые — считают рост цен самой большой экономической угрозой... и самым большим источником финансового стресса. Это плохая новость для Байдена, особенно если учесть, как мало он может сделать, чтобы изменить восприятие цен ко дню выборов", – сказал Эрик Гордон, профессор Мичиганской школы Росса.

Рост цен был постоянной проблемой в течение всех трех лет пребывания Байдена в должности. И хотя инфляция снизилась с прошлогоднего пика в 9,1%, последние официальные данные показывают, что индекс потребительских цен все еще остается намного выше целевого показателя (2%). В сентябре инфляция составила 3,7%.

65% участников опроса сказали, что из-за инфляции им пришлось сократить несущественные расходы, такие как празднования или питание вне дома. Еще 52% пришлось сократить расходы на еду или другие повседневные нужды.

Негативное отношение к экономическим достижениям Белого дома установилось, несмотря на рекордный рост рабочих мест и почти три года экономического роста. Большая часть респондентов – 52% – сказали, что слышали "мало" или "ничего" о том, что делает президент, чтобы попытаться улучшить экономику.

Опрос FT-Michigan Ross был проведен после нескольких других национальных опросов, показывающих, что Байден проигрывает Трампу на гипотетических всеобщих выборах.

Всего лишь 40% зарегистрированных избирателей сказали, что одобряют работу Байдена, 59% – не одобряют. Еще меньшая доля – 36% – заявили, что одобряют его управление экономикой, тогда как 61% не одобряют.

Опрос был проведен онлайн демократической консалтинговой группой Global Strategy Group и республиканской социологической компанией North Star Opinion Research со 2 по 7 ноября. Он отражает мнения 1004 зарегистрированных избирателей по всей стране с погрешностью плюс-минус 3,1 п.п.

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Андрей Водяный
СШАвыборыинфляцияджо байден
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