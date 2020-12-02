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Пережить трудные времена. Конгресс США рассмотрит антикризисный проект на $908 млрд

02.12.2020, 09:29
Пережить трудные времена. Конгресс США рассмотрит антикризисный проект на $908 млрд - Фото
Фото: Samuel Corum/EPA

Группа республиканцев и демократов в американском Конгрессе представила составленный ими совместный проект дополнительной поддержки экономики в связи с пандемией на $908 млрд, сообщает Business Insider.

"Это экстренный механизм помощи при коронавирусе. На время для политического балансирования... Это поможет нам пережить самые трудные времена", – сказал сенатор Джо Манчин.

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По его словам, проект сможет обеспечить облегчение экономики до 1 апреля, даже если пандемия не покажет признаков замедления.

Проект предусматривает $180 млрд на страхование по безработице и $288 млрд на помощь малому бизнесу, а также миллиарды долларов на поддержку транспортной сферы, городов, школ и почтовой службы. На разработку вакцин от COVID-19 планируется выделить $16 млрд.

Времени на утверждение законопроекта у депутатов очень мало, потому что Палата представителей уходит на каникулы на следующей неделе.

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Наталия Софиенко
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