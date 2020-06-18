Переселенцев могут освободить от уплаты туристического налога

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 3103-1, которым переселенцев (внутренне перемещенных украинцев) хотят освободить от уплаты туристического сбора. Глава комитета Даниил Гетманцев обозначил его как "очень важный и простой законопроект".

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Если законопроект будет принят, в Налоговый кодекс внесут изменения - переселенцев отнесут к тем, кто не обязан платить туристический сбор. В частности, сейчас такой сбор не должны платить:

- постоянные жители таких населенных пунктов;

- те, кто приезжает в командировки и останавливается на ночлег в частных квартирах (а также члены их семьи);

- инвалиды, дети-инвалиды и сопровождающие инвалидов 1 группы и детей-инвалидов (не более одного сопровождающего);

- ветераны войны и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

- украинцы, приезжающие на курорт по путевке;

- дети до 18 лет.

СПРАВКА. Туристический сбор относится к местным налогам и сборам. Его плательщиками являются граждане Украины, иностранцы и лица, не имеющие гражданства, когда они останавливаются на ночлег в населенном пункте, в котором введен такой сбор.

Максимальный размер ставок сбора в 2020 году составляет: 0,5% минимальной заработной платы для внутренних туристов (23,62 грн/сутки) и 5% для приезжающих из других стран (236,15 грн/сутки). Итоговый размер туристического сбора каждый горсовет устанавливает в рамках максимальных ставок самостоятельно.

По состоянию на 1 апреля прошлого года было поставлено на учет более 1 369 000 переселенцев с территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым, отмечают в пресс-службе Верховной Рады. По оценкам общественных организаций, по меньшей мере около 5690 внутренне перемещенных украинцев продолжают жить в так называемых местах компактного проживания - санаториях, туристических базах, домах отдыха и так далее.

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, на 10 июня текущего года 1 447 537 украинцев с временно оккупированных территорий Украины состоят на учете как переселенцы.

18 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о питании детей переселенцев - в садиках и школах оно должно стать бесплатным.

По данным февральского опроса Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами" около 48% переселенцев посещали временно неподконтрольные Украине территории Донбасса: проверяли состояние квартир, навещали родственников и друзей.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"