Переселенцев могут освободить от уплаты туристического налога

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 3103-1, которым переселенцев (внутренне перемещенных украинцев) хотят освободить от уплаты туристического сбора. Глава комитета Даниил Гетманцев обозначил его как "очень важный и простой законопроект".
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Если законопроект будет принят, в Налоговый кодекс внесут изменения - переселенцев отнесут к тем, кто не обязан платить туристический сбор. В частности, сейчас такой сбор не должны платить:
- постоянные жители таких населенных пунктов;
- те, кто приезжает в командировки и останавливается на ночлег в частных квартирах (а также члены их семьи);
- инвалиды, дети-инвалиды и сопровождающие инвалидов 1 группы и детей-инвалидов (не более одного сопровождающего);
- ветераны войны и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- украинцы, приезжающие на курорт по путевке;
- дети до 18 лет.
По состоянию на 1 апреля прошлого года было поставлено на учет более 1 369 000 переселенцев с территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым, отмечают в пресс-службе Верховной Рады. По оценкам общественных организаций, по меньшей мере около 5690 внутренне перемещенных украинцев продолжают жить в так называемых местах компактного проживания - санаториях, туристических базах, домах отдыха и так далее.
По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, на 10 июня текущего года 1 447 537 украинцев с временно оккупированных территорий Украины состоят на учете как переселенцы.
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