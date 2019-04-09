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09.04.2019, 10:07

Переводы мигрантов. Украина стала лидером региона

Переводы мигрантов. Украина стала лидером региона

По оценкам Всемирного банка, в 2018 году Украина получила рекордные $14 млрд от мигрантов

Денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода в 2018 году достигли рекордного уровня. Украина - среди лидеров в регионе. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка.

ВБ оценил глобальные переводы мигрантов в $529 млрд. Это на 9,6% превысило прошлогодний рекорд в $483 млрд.

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Переводы в страны Европы и Центральной Азии увеличились на 11% - до $59 млрд в 2018 году, после 22%-ного роста годом ранее.

По данным ВБ, основные источники денежных переводов - Польша, РФ, Испания и США.

Крупнейшим получателем переводов в регионе стала Украина. В 2018 году в страну перевели рекордных $14 млрд, что на 19% больше, чем в 2017 году.

По оценкам Всемирного банка, в 2019 году денежные переводы могут достигнуть $550 млрд. Это станет крупнейшим источником внешнего финансирования стран с низким и средним уровнем доходов.

Общий объем денежных переводов в мире, в том числе в страны с высоким уровнем доходов, по итогам 2018 года достиг $689 млрд по сравнению с $633 млрд годом ранее.

Глобальными лидерами по переводам в прошлом году названы страны Южной Азии, а также Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Там рост составил соответственно 12% и 7%, по сравнению с 2017 годом.

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Теги: переводы, денежные переводы
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