Первые результаты "налога на Google": 53 компании задекларировали уплату $76 млн

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что благодаря "налогу на Google" государственный бюджет получит около $76 млн за первый квартал его уплаты.

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"Вчера [9 августа] истек срок подачи деклараций по налогу на Google. Это НДС, который с этого года должны платить крупные транснациональные корпорации по электронным сервисам, предоставляемым в Украине. Общая задекларированная сумма за второй квартал составляет около $76 млн", – написал Гетманцев в Telegram.

В целом уплату налога задекларировали 53 крупных компании, в том числе Google, Apple, Facebook, Instagram, OnlyFans.

Срок уплаты налоговых обязательств, начисленных по декларации, – в течение 30 календарных дней, то есть не позднее 8 сентября.

"Армия получила значительное финансирование в войну. Из плательщиков и потребителей услуг никто не обанкротился, несмотря на прогнозы маргинальных "экспертов" из соцсетей", – заявил Гетманцев.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, обязывающий компании без представительства в Украине платить 20% НДС на онлайн-услуги.

Закон вступил в силу 1 января 2022 года.

Андрей Водяный

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