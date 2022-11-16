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Платежная система Payoneer прекращает работу в России

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 15:10
Платежная система Payoneer прекращает работу в России - Фото
Фото: depositphotos.com

Международная платежная система Payoneer прекращает работу в России, вывести деньги можно до 16 декабря. Об этом компания проинформировала своих клиентов, сообщает российское издание DTF.

В начале марта компания приостановила деятельность в России, закрыв регистрацию новых аккаунтов. Однако ограничения можно было обойти, в том числе с помощью VPN.

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"Сейчас россияне с помощью Payoneer могут получать оплату с сайтов, поддерживающих работу этой платежной системы, таких как Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock и другие", – пишет издание.

Все аккаунты клиентов в РФ будут закрыты 16 декабря.

Наталія Софієнко
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