Платежная система Payoneer прекращает работу в России
16.11.2022, 15:10
Фото: depositphotos.com
Международная платежная система Payoneer прекращает работу в России, вывести деньги можно до 16 декабря. Об этом компания проинформировала своих клиентов, сообщает российское издание DTF.
В начале марта компания приостановила деятельность в России, закрыв регистрацию новых аккаунтов. Однако ограничения можно было обойти, в том числе с помощью VPN.
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"Сейчас россияне с помощью Payoneer могут получать оплату с сайтов, поддерживающих работу этой платежной системы, таких как Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock и другие", – пишет издание.
Все аккаунты клиентов в РФ будут закрыты 16 декабря.
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