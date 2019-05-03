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03.05.2019, 15:48

В марте платежный баланс Украины вышел в плюс на $652 млн

В марте платежный баланс Украины вышел в плюс на $652 млн

По данным НБУ, в первом квартале 2019 года сводный платежный баланс был сведен с профицитом $336 млн

В марте 2019 года сводный платежный баланс был сведен с профицитом в $652 млн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Регулятор напомнил, что в марте 2018 года платежный баланс страны был сведен с дефицитом в $76 млн. В целом за первый квартал прошлого года дефицит сводного платежного баланса составил $272 млн, тогда как в первом квартале 2019 года был зафиксирован профицит $336 млн.

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"Экспорт товаров рос более высокими темпами, чем их импорт - 7,1% и 6,7% соответственно, в отличие от февраля, когда импорт товаров вырос на 13,9%, а экспорт - на 7,5%. Объемы экспорта товаров составили $4 млрд, а импорта - $4,8 млрд", - пояснили в НБУ.

По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в марте составил $650 млн или 4,7% от ВВП. В марте прошлого года дефицит текущего счета был сведен с дефицитом $712 млн, или 6,8% от ВВП.

В первом квартале 2019-го дефицит текущего счета составил $422 млн или 1,4% от ВВП (за январь - март 2018 года - $525 млн, или 2% от ВВП).

Профицит финансового счета платежного баланса составил в марте $1,3 млрд (в марте прошлого года - $634 млн).

Платежный баланс характеризует развитие внешней торговли, уровень производства, занятости и потребления. Ухудшение платежного баланса - одно из негативных последствий инфляции. При дефиците платежного баланса центробанк продает валюту для покрытия разницы платежей, при профиците - скупает.

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Теги: платежный баланс, национальный банк
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