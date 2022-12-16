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Play-to-earn игры за последний год набрали большую популярность. Это обосновано тем, что такие игры позволяют получать вознаграждение в виде криптовалюты, участвуя в битвах и выполняя внутриигровые задания.

Затем, криптовалютные призы можно вывести на личный кошелек и конвертировать в реальные деньги. Уже сейчас такие площадки станут полноценными вариантами для заработка.

Игра Calvaria привлекла $2,3 миллиона в рамках открытой предпродажи токена RIA

Один из самых ожидаемых проектов будущего года это карточная крипто игра Calvaria: Duels of Eternity.

P2E проект Calvaria привлек более 2,3 миллиона долларов благодаря продолжающейся предпродаже токена RIA, выпущенного платформой. Предпродажа сейчас находится на 5-м и последнем этапе, поэтому инвесторам нужно действовать быстро, если они хотят купить токены Calvaria по выгодной цене.

Осталось менее 17% токенов RIA, выделенных на предпродажу. В настоящее время RIA продается по цене 1 USDT = 30,77 $RIA.

Всего Calvaria выпустила 150 миллионов токенов, или 15% от общего количества RIA, для предварительной продажи. Ожидается, что проект соберет 3,075 миллиона долларов, которые пойдут на запуск игровой экосистемы P2E.

Преимущества и обзор карточной игры Calvaria

Calvaria представляет собой мини-вселенную, где игроки сражаются друг с другом в карточных турнирах. Для победы нужно собирать и менять карты в зависимости от сложности боя. Каждая карта – это уникальный NFT объект, картами также можно обмениваться или коллекционировать.

Большим преимуществом Calvaria является наличие бесплатной версии, где не надо покупать токены или подключать криптокошелек. Это должно привлечь в игру новичков, тех кто еще не разбирается в NFT играх и криптовалюте. Со временем часть этих пользователей заинтересуется режимом Play-to-Earn и начнет зарабатывать на игре.

В игре есть собственный токен RIA, который используется для внутриигровых транзакций, а также для выплаты выигрышей.

После окончания предпродажи Calvaria планирует сделать торговлю RIA доступной на основных биржах, проект уже подписал сделки с KuCoin и Gate.io, которые являются 3-й и 4-й по величине биржами по объему торгов согласно сайту CoinGecko.

Посетить пресейл Calvaria

Как стать участником пресейла Calvaria

Приобрести токены очень просто, это можно сделать через Metamask на смартфоне или компьютере, через Trust Wallet на смартфоне или просто заплатив картой.

Сначала нужно подключить или создать кошелек, затем выбрать какой валютой вы хотите оплатить и выбрать количество токенов для покупки.

Заключение

Геймеры и инвесторы с нетерпением ждут релиза Calvaria. Play-2-Earn платформа предоставляет невероятные возможности для развлечения и заработка.



Инвесторам стоит поторопиться с покупкой дешевой криптовалютой проекта пока они есть в наличии на предпродаже.

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