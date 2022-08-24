Подарок ко Дню Независимости. США дают Украине $3 млрд: куда пойдут деньги

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24 августа, в День Независимости, США выделяют Украине $3 млрд грантовой помощи. Средства поступят в государственный бюджет через механизм Всемирного банка, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"В этот день есть положительные новости с финансового фронта. Сегодня получим от Соединенных Штатов $3 млрд в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта", – отметил он.

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По его словам, средства поступят через механизм Всемирного банка в государственный бюджет.

"Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком для нашей страны в День Независимости", — добавил Марченко.

Дополнено в 14.40. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете военной помощи Украине, что предполагает выделение Украине отдельно еще $2,98 млрд $2,98 млрд.

"Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе", — говорится на сайте Белого дома.

До этого пакета администрация президента Джо Байдена предоставила Украине военную помощь на общую сумму около $10,6 млрд.

18 августа два десятка военных экспертов, специалистов по национальной безопасности и дипломатов призвали Белый дом предоставить Украине оружие большой дальности для противостояния России, в том числе ракеты ATACMS.

19 августа стало известно, что США предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. В этот пакет войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, 16 гаубиц с боеприпасами; 1000 Javelin, 1500 тяжелых противотанковых ракетных комплексов и многое другое.

Наталия Софиенко

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