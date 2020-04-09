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Погранслужба посчитала сколько украинцев вернулись домой, а МИД - сколько хотят

Погранслужба посчитала сколько украинцев вернулись домой, а МИД - сколько хотят
09.04.2020, 18:42

С 1 апреля в Украину вернулись 650 000 человек, еще 11 000 хотят, но пока не могут

С 13 марта, после введения всеукраинского карантин, до 1 апреля в Украину вернулись 650 000 человек. Из них 185 000 украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Авиационными рейсами прибыло около 65 000 человек, в пешем порядке – 95 000 человек, остальные 25 000 - по железной дороге и на автобусах.

Наибольший поток людей идет через западную границу, отметил Демченко.

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В пресс-службе МИД Украины LIGA.net сообщили, что еще около 11 000 наших соотечественников, по состоянию на 31 марта, задекларировали намерение вернуться домой. 

В МИД Украины призывают украинцев, находящихся за рубежом, регистрироваться в онлайн-системе МИД "ДРУГ" (Проект Добровольной регистрации украинских граждан) для дальнейшего формирования списков и эвакуации украинских граждан.

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В целом в системе "ДРУГ" было зарегистрировано 84 038 граждан Украины, сообщили в пресс-службе МИД. За помощью зарубежных дипломатических учреждений через программу "Защита" обратились еще 14 325 граждан. 

"Мы призываем украинцев, находящихся за границей, активно регистрироваться в таких онлайн-системах как "ДРУГ", "Защита", организованных МИД Украины. Таким образом, дипломаты будут отслеживать информацию, сколько граждан нуждаются в эвакуации и в каких странах, и планировать спецрейсы", - отметил в комментарии LIGA.net Андрей Демченко.

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  • С 15 марта, после закрытия госграницы, до 7 апреля из Польши в Украину выехали 143 200 человек. Из них 31 000 - за последние десять дней. Об этом LIGA.net рассказала пресс-секретарь Госпогранслужбы Польши Агнешка Голиас.

  • По данным Минэкономики, количество безработных в Украине выросло на 13% по сравнению с прошлым годом, достигнув 364 000 человек по состоянию на 7 апреля.


 

Диана Манучарян
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