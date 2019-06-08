Полиция задержала группу пограничников за взятки с "евробляхеров"

В Черновицкой области полиция разоблачила группу програничников в организации международной коррупционной схемы ввоза авто на еврономерах и задержала одного из них во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские установили, что к схеме были причастны госинспектор таможенного поста Кельменцы Черновицкой таможни, сотрудники пограничной службы Мамалыга Черновицкого пограничного отряда и работники таможни другой страны. Они требовали взятки за ввоз в Украину "евроблях" без прохождения осмотра.

Дело открыто по части 3 статьи 368 Криминального кодекса (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

7 июня во время получения очередного "транша" был задержан госинспектор таможенного поста Кельменцы, говорится в сообщении полиции.