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08.06.2019, 18:28

Полиция задержала группу пограничников за взятки с "евробляхеров"

Полиция задержала группу пограничников за взятки с "евробляхеров"

Таможенники и пограничники "погорели" на взятках за ввоз "евроблях"

В Черновицкой области полиция разоблачила группу програничников в организации международной коррупционной схемы ввоза авто на еврономерах и задержала одного из них во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские установили, что к схеме были причастны госинспектор таможенного поста Кельменцы Черновицкой таможни, сотрудники пограничной службы Мамалыга Черновицкого пограничного отряда и работники таможни другой страны. Они требовали взятки за ввоз в Украину "евроблях" без прохождения осмотра.

Дело открыто по части 3 статьи 368 Криминального кодекса (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

7 июня во время получения очередного "транша" был задержан госинспектор таможенного поста Кельменцы, говорится в сообщении полиции.

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Теги: евробляхи, пограничники, коррупция, таможня
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