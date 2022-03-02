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Польша призвала ЕС выделить 100 млрд евро на восстановления городов Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 16:38
Польша призвала ЕС выделить 100 млрд евро на восстановления городов Украины - Фото
Матеуш Моравецький (EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз принять пакет финансовой помощи для Украины. Он предлагает выделить 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.

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Наталия Фреик
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