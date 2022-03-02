Польша призвала ЕС выделить 100 млрд евро на восстановления городов Украины
02.03.2022, 16:38
Матеуш Моравецький (EPA)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз принять пакет финансовой помощи для Украины. Он предлагает выделить 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.
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"Дружеский шаг, который оставит след в истории. Украинцы знают и ценят вашу поддержку! Спасибо", – написал Шмыгаль.
- 26 февраля в Украину прибыла колонна автомобилей с боеприпасами, которые Польша передала, чтобы помочь противостоять российской агрессии.
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