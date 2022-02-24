Польша выделяет Украине почти $1 млрд
24.02.2022, 20:32
Фото: пресс-служба посольства Польши в Украине
Национальный банк Польши решил выделить Украине 4 млрд злотых (950 млн долларов) на условиях валютного свопа. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В регуляторе отметили, что эти деньги позволят увеличить международные резервы Украины.
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"Национальный банк Украины благодарен коллегам за поддержку и доверие", – говорится в заявлении.
Средства будут предоставлены на условиях валютного свопа.
Валютный своп — это операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) в определенную дату в будущем, с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) заключение договора.
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