Польша выделяет Украине почти $1 млрд

Национальный банк Польши решил выделить Украине 4 млрд злотых (950 млн долларов) на условиях валютного свопа. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В регуляторе отметили, что эти деньги позволят увеличить международные резервы Украины.

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"Национальный банк Украины благодарен коллегам за поддержку и доверие", – говорится в заявлении.

Средства будут предоставлены на условиях валютного свопа.

Валютный своп — это операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) в определенную дату в будущем, с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) заключение договора.

24 февраля в пять утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Были атакованы границы, Россия также нанесла удары по военной инфраструктуре по всей территории страны – от Луганской до Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Украине введено военное положение.

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Наталия Софиенко

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