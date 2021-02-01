Пользователи Reddit хотят навредить Уолл-стрит: повышают цены на серебро

В понедельник 1 февраля цены на серебро подскочили на 11% и достигли максимума за последние пять месяцев. Акции начали расти после призыва на форуме Reddit покупать монеты, сообщает Reuters.

"Толпа Reddit обратила свой взор на более крупного кита с точки зрения попытки стимулировать что-то вроде кратковременного сжатия на рынке серебра", – заявил Кайл Родда, аналитик брокерской компании IG Markets.

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Также выросли акции компаний, которые занимаются добычей серебра в Австралии и Китае. Акции Argent Minerals, Boab Metals и Investigator Resources подскочили более чем на 15%.

Сервисы по продаже монет тоже сообщили о беспрецедентном спросе и задержках с доставкой серебра. Онлайн-биржа по драгоценным монетам и слиткам Money Metals разместила объявление об "экстремальном спросе" и ограничила заказы.

Инвестициям в серебро предшествовали тысячи сообщений на Reddit и сотни видеороликов на YouTube с призывами инвестировать в актив.

Пользователи форума Reddit Wallstreetbets считают, что на рынке серебра много манипуляций. По их мнению, рост цены может навредить крупным фондам биржи Уолл-стрит, которые ставят на снижение цены.

По состоянию на 11:45 стоимость серебра на бирже составляла 30,12 за унцию (+11,85%).

Ранее массовые инвестиции пользователей Reddit привели к резкому росту акций компании GameStop на 1500%.

27 января 2021 года акции сети игровых магазинов GameStop подорожали в 20 раз благодаря пользователям Reddit. Они решили навредить шорт-продавцам, которые зарабатывали на падении компаний. Росту акций поспособствовал Илон Маск, который сделал репост обсуждения акций GameStop в Reddit. Позже инвесторы из Reddit начали повышать стоимость акций Nokia, AMC и BlackBerry.

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Александр Мясищев

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