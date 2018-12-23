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23.12.2018, 16:15

Порошенко подписал последний закон из "бюджетного" пакета

Порошенко подписал последний закон из "бюджетного" пакета

Глава государства подписал законопроект N9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины"

Президент Петр Порошенко подписал законопроект N9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" – последний из "бюджетного" пакета. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Документ разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2019 год и нормирования принятых изменений в законодательство.

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Закон лишает Министерство финансов несвойственных полномочий по утверждению условий договора энергосервиса.

Урегулируется зачисление с 1 января 2019 года 5% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата) в бюджеты местного самоуправления по месту добычи соответствующих полезных ископаемых.

Документом дополняется перечень защищенных расходов бюджета расходами на программу госгарантий медобслуживания граждан.

Также нормируются особенности формирования и выполнения местных бюджетов в Донецкой и Луганской областях на период проведения операции Объединенных сил.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал изменения в Бюджетный кодекс 10 декабря.

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Теги: госбюджет, петр порошенко, экономика
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