Порошенко решил увеличить выплаты военным на первой линии ООС

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии операции объединенных сил (ООС) на 5000 грн, сообщает Интефакс-Украина.

"Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение выплат денежного содержания бойцам подразделений, которые находятся на первой линии операции объединенных сил… Поручаю принять решение об увеличении выплаты на 5000 грн - до суммы 17 000", - сказал Порошенко на встрече с военнослужащими ООС в понедельник в Донецкой области.

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Напомним, что с 1 апреля военнослужащим ВСУ, находящимся на фронте в Донбассе, а также морякам, которые служат в акватории Азовского моря, повысили денежные выплаты. В частности, военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, получили доплату 2000 грн (общая сумма - 12 000 грн); на второй линии столкновения доплата составила 1000 грн (общая сумма равна 5500 грн).