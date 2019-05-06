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06.05.2019, 16:01

Порошенко решил увеличить выплаты военным на первой линии ООС

Порошенко решил увеличить выплаты военным на первой линии ООС

Президент поручил министру обороны увеличить денежное содержание военным на первой линии операции объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии операции объединенных сил (ООС) на 5000 грн, сообщает Интефакс-Украина.

"Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение выплат денежного содержания бойцам подразделений, которые находятся на первой линии операции объединенных сил… Поручаю принять решение об увеличении выплаты на 5000 грн - до суммы 17 000", - сказал Порошенко на встрече с военнослужащими ООС в понедельник в Донецкой области.

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Напомним, что с 1 апреля военнослужащим ВСУ, находящимся на фронте в Донбассе, а также морякам, которые служат в акватории Азовского моря, повысили денежные выплатыВ частности, военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, получили доплату 2000 грн (общая сумма - 12 000 грн); на второй линии столкновения доплата составила 1000 грн (общая сумма равна 5500 грн).

 

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Теги: оос, доплаты военным, выплаты военным
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