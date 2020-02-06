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Португалия ограничила выдачу "золотых виз"

Португалия ограничила выдачу "золотых виз"
06.02.2020, 20:48

Парламент отменил предоставление вида на жительство в Лиссабоне и Порту за покупку недвижимости в размере 500 000 евро

Парламент Португалии 5 февраля решил ограничить выдачу вида на жительство за инвестиции в недвижимость вдоль побережья. Об этом сообщает португальское агентство Lusa.

Ограничения направлены на ослабление давления на рынке недвижимости в Лиссабоне и Порту, а также на содействие инвестициям в регионы с низкой плотностью населения и создание новых рабочих мест. При этом оно не касается внутренних муниципалитетов или автономных районов Азорских островов и Мадейры.

Кроме того, "золотые визы" в Лиссабоне и Порту будут доступны инвесторам, которые создают рабочие места. Не изменятся правила и для тех, кто получает или продлевает вид на жительство с целью воссоединения с семьей, работы или учебы.

Отменить "золотые визы" настоятельно требовали ассоциации, которые борются с отмыванием денег, и правящая соцпартия премьер-министра Антониу Кошты. Они были против предоставления виз для иностранцев из-за пределов Евросоюза, которые вкладывают 500 000 евро в недвижимость.

По данным Службы по делам иностранцев и пограничников (SEF), в 2019 году инвестиции в Португалию по схеме "золотой визы" сократились на 11,4% по сравнению с предыдущим годом и составили 742 млн евро.

Среди получателей "золотой визы" были жители Китая (4467 человек), Бразилии (863), Турции (380), Южной Африки (320) и России (296).

  • В марте 2019 года Европарламент призвал страны-члены ЕС прекратить практику отмывания денег и остановить программы по продаже виз и паспортов. Такие  программы для состоятельных иностранцев действуют в 20 из 28 стран ЕС.
  • В 2012 году Португалия открыла программу предоставления иностранцам вида на жительство при покупке недвижимости на сумму не менее 500 000 евро. Однако закрыла программу после коррупционного скандала. Затем в 2015 году возобновила.
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