Португалия ограничила выдачу "золотых виз"

Парламент Португалии 5 февраля решил ограничить выдачу вида на жительство за инвестиции в недвижимость вдоль побережья. Об этом сообщает португальское агентство Lusa.

Ограничения направлены на ослабление давления на рынке недвижимости в Лиссабоне и Порту, а также на содействие инвестициям в регионы с низкой плотностью населения и создание новых рабочих мест. При этом оно не касается внутренних муниципалитетов или автономных районов Азорских островов и Мадейры.

Кроме того, "золотые визы" в Лиссабоне и Порту будут доступны инвесторам, которые создают рабочие места. Не изменятся правила и для тех, кто получает или продлевает вид на жительство с целью воссоединения с семьей, работы или учебы.

Отменить "золотые визы" настоятельно требовали ассоциации, которые борются с отмыванием денег, и правящая соцпартия премьер-министра Антониу Кошты. Они были против предоставления виз для иностранцев из-за пределов Евросоюза, которые вкладывают 500 000 евро в недвижимость.

По данным Службы по делам иностранцев и пограничников (SEF), в 2019 году инвестиции в Португалию по схеме "золотой визы" сократились на 11,4% по сравнению с предыдущим годом и составили 742 млн евро.

Среди получателей "золотой визы" были жители Китая (4467 человек), Бразилии (863), Турции (380), Южной Африки (320) и России (296).