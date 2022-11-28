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После ракетных ударов украинцы резко увеличили донаты на ВСУ — Опендатабот

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 11:14
После ракетных ударов украинцы резко увеличили донаты на ВСУ — Опендатабот - Фото
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)

В дни массированных обстрелов гражданской инфраструктуры украинцы активнее поддерживали ВСУ. Только за октябрь пожертвования на три популярных благотворительных фонда страны — United24, Вернись живым и Фонд Притулы — составили 1,5 миллиарда гривень. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Крупнейшие сборы зафиксировано на платформе United24. За полгода работы платформы на счета НБУ зашло более 6,8 млрд грн.

83% средств или 5,6 млрд грн украинцы направили на счет ВСУ. На счет для медицинской помощи поступило 745 млн грн – это 11% от общей суммы, на гуманитарную помощь приходится только 429 млн грн или 6% от суммы поступлений.

Больше денег за месяц задонатили в июле – 2,24 млрд грн. Основной всплеск в размере приходится на неделю с 4 по 10 июля. Тогда украинцы задонатили 1,86 млрд грн – это 83% от всех поступлений июля. Вероятно, это произошло после трагедии с обстрелом торгового центра в Кременчуге.

В августе и сентябре в среднем украинцы донатили 90 млн грн в неделю.

После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10 по 16 октября сумма донатов за неделю выросла на 36%. Обстрелы на следующей неделе увеличили поддержку ВСУ в 2,8 раза — на 251 млн грн.

С начала большого вторжения фонд "Вернись живым" собрал почти 5 млрд грн. Так же, как и в случае с United24, количество донатов и их сумма существенно выросли после начала массированных обстрелов инфраструктуры в октябре.

С 10 по 16 октября украинцы задонатили 108 млн грн. Это в 1,6 раза больше, чем за неделю до того.

Похожая ситуация произошла и после массовых обстрелов в ноябре. Так, с 14 по 20 ноября украинцы пополнили счета фонда на 140 млн гривень. Это в 2,3 раза больше, чем неделю назад.

Фонд Притулы за 9 месяцев с начала большого вторжения собрал чуть больше 3 млрд грн. Количество пожертвований после начала массовых обстрелов гражданской инфраструктуры существенно возросло — в более чем 3 раза в месяц.

Наталія Софієнко
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ВСУ United24 донат фонд притулы вернись живим
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