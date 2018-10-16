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16.10.2018, 13:00

Поступления единого соцвзноса в Украине выросли на 27%

Поступления единого соцвзноса в Украине выросли на 27%

За январь-сентябрь в госбюджет поступило 164 млрд грн единого социального взноса

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-сентябре составило 163,9 млрд грн. Об этом Государственная фискальная служба сообщает на официальном сайте.

Этот показатель превышает прошлогоднюю сумму на 26,8%, или на 34,7 млрд грн, отмечает ГФС.

В сентябре обеспечено поступление 18,7 млрд грн ЕСВ, что на 23%, или на 3,5 млрд грн, превышает показатель сентября прошлого года.

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Теги: ЕСВ, ГФС, налогообложение, госбюджет
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